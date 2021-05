WOT rosną w siłę! Kolejnych pół tysiąca Polaków wstępuje w szeregi Terytorialsów

Wczoraj (6 maja) minęło cztery lata od powołania pierwszych ochotników do WOT na szkolenia podstawowe. Niejako w rocznicę tych wydarzeń kolejnych pół tysiąca polskich obywateli wstępuje w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. Powołania już się rozpoczęły i są prowadzone na terenie sześciu województw.

Rozbudowa potencjału osobowego niezmiennie pozostaje jednym z głównych priorytetów Wojsk Obrony Terytorialnej. Obecnie w WOT pełni służbę już ponad 28 tys. żołnierzy. Terytorialsem może zostać każdy polski obywatel, zdrowy, sprawny fizycznie i niekarany w wieku od 18 do 55 lat.

Dzisiaj rano (piątek, 7 maja) pierwsi ochotnicy z kartami powołania w ręku stawili się w Białymstoku. Jutro kolejni staną pod bramami jednostek w Świętoszowie, Choszcznie, Malborku, Lublinie oraz na poligonie Dęba na Podkarpaciu i rozpoczną służbę w jednostkach, najbliższych ich miejscu zamieszkania.

Większość z nowo powoływanych ochotników przejdzie szkolenia podstawowe, które zakończy przysięga wojskowa. Pozostali to rezerwiści, którzy przejdą szkolenia wyrównawcze. Potem razem spotkają się w ramach kompanii lekkiej piechoty i rozpoczną trzyletni okres szkolenia w WOT.

Do końca 2021 roku w WOT odbędzie się jeszcze 70 szkoleń podstawowych oraz 69 wyrównawczych. Wszystkich chętnych zachęcamy do kontaktu z rekruterami WOT, którzy udzielą szczegółowych informacji na temat służby oraz pomogą w przejściu procesu zaciągu.

Tylko w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej jest możliwość pełnienia tzw. terytorialnej służby wojskowej. Od najbardziej powszechnej w naszym kraju – zawodowej służby wojskowej różni się ona tym, że można ją pełnić kontynuując dotychczasową aktywność zawodową i inną, gdyż szkolenia żołnierzy w WOT odbywają się w systemie weekendowym. Należy jednak pamiętać, że ochotnicza służba w WOT ma formę służby stałej, co oznacza, że żołnierze mogą zostać powołani do służby lub działań kryzysowych również w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

Żołnierze WOT za swoją służbę otrzymują wynagrodzenie, które składa się z dwóch stawek: za gotowość – 411 zł miesięcznie, pod warunkiem powołania na co najmniej dwa dni szkolenia lub innych działań (np. kryzysowych) oraz dodatkowo za każdy dzień szkolenia (realizacji zadań) w zależności od stopnia wojskowego, na przykład dla najniższego stopnia – szeregowego jest to 117,14 zł za dzień, a w przypadku pierwszego stopnia oficerskiego – podporucznika jest to 172,62 zł. Stawki te nie podlegają opodatkowaniu. Żołnierze WOT podczas swojej służby nabywają szereg kompetencji zawodowych i specjalistycznych, przydatnych w wojsku oraz w życiu cywilnym.

Szkolenia, które dzisiaj rozpoczną rekruci będą odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym, to oczywiście wynik panującej pandemii. Ochotnicy zostaną poddani testom na obecność koronawirusa. W trakcie szkolenia nowi terytorialsi będą musieli sprostać sanitarnym wymaganiom: żołnierze mają obowiązek zakrywania nosa i ust, kontakt żołnierzy jest ograniczony tylko do zmniejszonych grup szkoleniowych, do których delegowani są ci sami instruktorzy, zmniejszona jest też liczba osób na salach żołnierskich, odpowiednie procedury obowiązują na stołówkach. Duża waga będzie przywiązywana do higieny i dezynfekcji.

Pierwszego dnia ochotnicy przejdą test sprawnościowy – nie można go nie zdać, ma on na celu jedynie ocenę potencjału kandydata. Rekrutom zostanie też wydane umundurowanie i wyposażenie (w tym plecak, śpiwory, karimata oraz bielizna). W pierwszym lub drugim dniu po powołaniu otrzymają broń, z którą nie będą rozstawać się przez cały dzień i całą noc – będzie to polski karabinek MSBS GROT.

W trakcie szkolenia będą strzelać, uczyć się poruszania w terenie (na podstawie map, kompasu, określonych warunków pogodowych) – w marszu ubezpieczonym (czyli jak się poruszać, żeby nie być zauważonym, jak nie wpaść w zasadzkę, jak się bronić, jak atakować), opanują także zasady udzielania pomocy medycznej na polu walki. Oprócz tego poznają elementy walki wręcz, obsługę radiostacji, przejdą również szkolenie saperskie.

Dzisiaj i jutro rozpoczynające się szkolenia podstawowe, tzw. „szesnastki” zakończone zostaną przysięgami wojskowymi – wyjątkowym wydarzeniem dla żołnierza i jego bliskich, w dniach 22 i 23 maja.

Kandydaci do terytorialnej służby wojskowej to przedstawiciele różnych zawodów, w tym pełnoletni uczniowie klas mundurowych i studenci. Tylko w 16. Dolnośląskiej Brygadzie OT szkolenie rozpocznie 70 uczniów trzecich klas z dwóch szkół o profilu mundurowym z Kłodzka i Kamiennej Góry.

Informacja prasowa - WOT