Woś: Teraz czas zrealizować to wszystko, co zapowiadaliśmy - dekoncentracja mediów, zakaz promowania LGBT na uczelniach, wsparcie dla rodziny

Gościem na antenie Radia Plus był dzisiaj Michał Woś, który w rozmowie z Jackiem Prusinowskim mówił m.in. o rozmowach koalicyjnych oraz planach Zjednoczonej Prawicy na najbliższe 3 lata rządów Zjednoczonej Prawicy.

Woś powiedział:

- rozmawiamy o tym, co chcemy zrobić w ciągu najbliższych 3 lat. Oczywiście rozmowy koalicyjne, negocjacje mają to do siebie, że toczy się je w zamkniętym gronie, a nie przed kamerami

Stwierdził też:

- publicznie mówiliśmy, zapowiadaliśmy że teraz czas zrealizować to wszystko, co zapowiadaliśmy od właściwie każdych wyborów od 2015 roku, przez kolejne wybory, i prezydenckie, i parlamentarne, samorządowe, do PE i teraz też w końcu też do parlamentu.

Wiceminister uszczegółowił:

- Są jeszcze kwestie, które nie zostały zrealizowane. Chociażby dekoncentracja mediów, kwestie związane z wartościami, ze wsparciem dla rodziny, z zakazem chociażby promowania ideologii LGBT na uczelniach czy prowadzenia jakichś różnych studiów gender studies

Woś podkreślił:

- nie było lepszego projektu politycznego w ciągu ostatnich 30 lat niż właśnie Zjednoczona Prawica, która ma swojego architektem. Tym architektem jest przecież Jarosław Kaczyński i wszyscy uznajemy ten prymat pierwszego lidera w ramach koalicji

Na temat ideologii LGBT oraz finansowania ze środków publicznych mówienia o tych kwestiach Woś stwierdził:

- odnosi się do ograniczenia, a na pewno ograniczenia finansowania programów, które po prostu w daleko idący sposób deprawują też młodych w szkołach i to na to nie powinno być zgody państwa polskiego. Państwo polskie powinno kształtować taką, która służy umacnianiu polskości, która służy umacnianiu więzi rodzinnych, bo silna rodzina to silna Polska i to mamy przecież na sztandarach, można powiedzieć, od zawsze

mp/radio plus/300polityka.pl