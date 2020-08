Wodne tornado nad Zatoką Gdańską!

Niezwykłe zjawisko pogodowe miało miejsce nad polskim morzem. Nad południową częścią Zatoki Gdańskiej pojawiła się trąba wodna!

Sprawę opisali na swoim profilu Facebookowym „Polscy Łowcy Burz”.

Jak czytamy:

„Pierwsza z trąb powstała ok. godz. 16:20, kilkanaście kilometrów na północ od Kątów Rybackich (gmina Sztutowo, woj. pomorskie) i miała styk z powierzchnią wody przez około 5 minut. Kilka minut po jej rozproszeniu doszło do rozwoju kolejnej trąby wodnej, tym razem znacznie bliżej lądu (prawdopodobnie w okolicy budowy kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej). Ta z kolei trwała ok. 7 minut. Wg autorki poniższych fotografii, Pani Izabeli Miłosz, pojawiły się jeszcze dwa inne leje kondensacyjne, które jednak nie sięgnęły powierzchni wody”.

dam/Facebook - Polscy Łowcy Burz