Wniosek o odwołanie wicepremiera odrzucony

Sejm, po burzliwej debacie, odrzucił późnym wieczorem wniosek Koalicji Obywatelskiej o odwołanie wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Za odrzuceniem wniosku głosowało 233 posłów, za było 216. Sam prezes PiS wstrzymał się od głosu.

Opozycja domagała się odwołania wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego. Pod wnioskiem Koalicji Obywatelskiej podpisali się również posłowie Lewicy. W czasie dzisiejszej debaty zarzucano Jarosławowi Kaczyńskiemu m.in. dzielenie Polaków, doprowadzenie do manifestacji Strajku Kobiet, zaniedbania związane z pandemią koronawirusa czy wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej.

- „Ogromna większość tego, co zostało tutaj powiedziane, to jest pomieszanie absurdu, kłamstw, ale bardzo często także czegoś co by można było określić jako projekcję własnych osobowości, własnej mentalności na kogoś innego. Tak to się zdarzyło, że to ja się tym człowiekiem stałem” – odpowiadał na ataki wicepremier Jarosław Kaczyński.

- „Ale proszę państwa my jesteśmy z zupełnie innego świata, z zupełnie innego. Wy najwyraźniej nie jesteście w stanie zrozumieć tego, że ktoś naprawdę potrafi się kierować interesami Polski, a nie interesami swoich grupek” – dodawał.

kak/PAP