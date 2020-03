Włochy: jest nadzieja na poprawę sytuacji

We Włoszech i Hiszpanii sytuacja pandemii koronawirusa jest obencie najbardziej tragiczna. Liczba zmarłych we Włoszech wczoraj wynosiła 5476 osób, a tylko w ciągu ostatniej doby zgonów było 651, co jest poprawą w stosunku do dnia poprzedniego, kiedy we Włoszech zmarło prawie 800 osób.