Wkładał aktorce język w ucho - teraz to 'bagatelizuje'

Szokujące informacje na temat afery w krakowskim Teatrze Bagatela. „Szkoda, że nie grasz, bo mógłbym cię przytulać, a tak muszę szukać do tego innych pretekstów” - miał mówić do jednej z pracownic teatru jego dyrektor Henryk Jacek Schoen.

On sam twierdzi, że nigdy nie molestował seksualnie pracownic czy kobiet współpracujących z teatrem i nie dopuszczał się mobbingu. Śledztwo wszczęła jednak Prokuratura Okręgowa.

Grupa obecnych i byłych pracownic teatru skontaktowała się z TVN24. Jest wśród nich 8 kobiet, które sygnowały pismo skierowane do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Wynika z niego, że dyrektor teatru miał dopuszczać się niestosownych zastosować wobec kobiet już kilkanaście lat temu. Sprawę postanowiły nagłośnić, gdy zachowania się nasiliły. Jedna z ich koleżanek po wyjściu od dyrektora miała dostać ataku paniki i wymiotować z przerażenia.

Jedną z kobiet Schoen miał w maju 2019 roku złapać na korytarzu, przyciągnąć do siebie i włożyć jej język w ucho. Długo nie mogła dojść do siebie po tym zdarzeniu.

Schoen miał się dopuszczać podobnych zachowań w stosunku do aktorek występujących w teatrze. Mówi się o przytulaniu, obmacywaniu po pośladkach.

We wspomnianym liście napisanym do prezydenta Majchrowskiego napisano:

Majchrowski w trakcie spotkania z kobietami 29 października zapewnił, że dyrektor teatru zostanie poproszony o rezygnację. Kolejnego dnia Schoen spotkał się z Majchrowskim, po którym dyrektor do swojego gabinetu wzywał kobiety, które złożyły skargę. Jedna z nich miała zostać zaproszona przez niego do tworzenia procedur antymobbingowych w teatrze. Przekonywał, że nie miał pojęcia, że jego „serdeczność” nazywana jest molestowaniem czy mobbingiem. Nazywał to „ojcowskimi zachowaniami”, przeprosił i zapewnił, że od tej pory będzie „mniej serdeczny”.