Wizyta Andrzeja Dudy w Izraelu. Prezydent postawił warunki

Katolicka Kretynizacja Polski 3.1.20 18:37

Ja pierdziu, Maliniak stawia warunki! buhaha... dobre jak to gdy mówi że "podjął" jakąś decyzje... niech ten debil siedzi w domu bo znowu wstydu narobi! Do Izraela to on może jedynie pojechać w odwiedziny do rodzinki swojej żony i córki które stamtąd pochodzą!