Witold Gadowski: Ważą się losy ogromnych pieniędzy. Chcą nas zająć teatrzykiem

ten drugi 21.12.19 13:17

Dziś znów mnie czeka tankowanie nocą

Znów czuje straszny paliwa brak

Z nerwów drżę cały i ręce mi się pocą

Gdy się rozluźni - napełnię sobie bak

Nie mogę ruszyć normalnie do przodu

Ani do tyłu nie wchodzi mi bieg

Gdy mnie dopada uczucie głodu

Zaczynam trząść się i boli mnie łeb



Tankowanie nocą - trochę przed północą

Tankowanie nocą bez świadków i gwiazd

Kto nocą smaruje - ten bak zatankuje

Ten się nagaruje po dach że aż strach



Ten tank bar mnie trzyma, ja muszę być blisko

Jak nałogowiec czekać na ten znak

Ten tank bar jest dla mnie jak dla Francuza bistro

Bez niego jestem dętka czyli flak



Znam też ten komfort, gdy wleją mi do pełna

Gdy moje gary zaczną wreszcie pić

Dwa słowa - nieważna cena

Kiedy mi wleją zaczynam wreszcie żyć