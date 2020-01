Witold Gadowski: Po Brexicie Wielką Brytanię czeka skok

"Jeżeli ktoś nie ma własnego rozumu, to musi polegać na rozumie tych, którzy go prowadzą, a gdzie go prowadzą? Tak jak nieszczęsne zwierzątka lemingi, które w samobójczym pędzie spadają w przepaść albo jak świnie, w które weszły demony i wszystkie się potopiły" - dodał Gadowski.

"To, że znajdzie się wielu volksdeutschów współczesnego świata i Polski tacy jak naukowcy mówiący o tym, że Polacy mordowali Żydów – i to bardzo obficie – to oczywiste. Kolaborantów zawsze jest wielu, a ja zawsze z uporem maniaka przypominam, że pierwszy transport Żydów do Oświęcimia z Francji był eskortowany tylko i wyłącznie przez francuskich policjantów z rządów Vichy, że 80 tysięcy Holendrów służyło w SS i ponad 80 tysięcy Rosjan służyło w SS, że był Legion Walonia, że Duńczycy służyli w SS, Francuzi służyli w SS. Polaków tam nie było" - powiedział.