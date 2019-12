Witold Gadowski: O co tak naprawdę chodzi w sprawie Banasia?

Marek 4.12.19 12:04

nie przyszło ci do twojej pustej makówki,że sam jesteś jednym wielkim bełkotem,Pan Banaś popełnił błąd i za to zapłacił cenę swojej kariery publicznej,podejrzane jest to ,że przez lata jakoś nikt się nic się nie dopatrzał (może nie było tego o co go posądzają?)a tu nagle ze sprawy robią z niego wielkiego przekrętasa,jak by popełnił wielką zbrodnię,znam osobę z izby która powiedziała,że p. Banaś ze swoją ekipą zabronił posiadanie ,,pracownikom skarbówek dużych Biznesów",np prowadzenia usług wynajmu(hotelowej),poza drobnymi wynajmami np mieszkania itp,to po tej aferze,rzesza pracowników nie była zbulwersowana samym procederem,ale tym ,że im ,śmiał zabronić także trochę po harcować tak więc ,ludzie gdzie my żyjemy a skarbówki to w bardzo dużej większości (przynajmniej w moim mieście?)to PO-wcy bądź mentalna lewica),tam powinna być opcja zerowa zwolnić wszystkich no i przyjmować od nowa,przynajmniej część,reszta nowych ale wtedy już na innych zasadach