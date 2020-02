,,Willa Kwaśniewskich''. CBA ujawnia fakty dot. działań prokuratury

Śledztwo nadzorowane było przez prokurator Iwonę Palkę z Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, prowadził je z kolei Rafał Nagrodzki, którego delegowano z katowickiej Prokuratury Okręgowej do PA w Katowicach. Według informacji przekazanych przez Brodowskiego, 28 lipca 2009 roku ówczesny szef CBA przekazał Prokuratorowi Generalnemu, że następnego dnia będzie miał miejsce kontrolowany zakup willi w Kazimierzu Dolnym, która nieformalnie miała według śledczych należeć do Aleksandra oraz Jolanty Kwaśniewskich.

„[…] co więcej w trybie pilnym zażądali tego dnia dokonania czynności tzw. udostępnienia, to jest czynności polegającej na przekazaniu, według ściśle określonej w akcie wykonawczym do ustawy o CBA procedury, materiału zgromadzonego w trybie operacyjnym, do postępowania przygotowawczego”.