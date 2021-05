Wielki sukces Igi Świątek! Polska tenisistka wygrała finał turnieju WTA w Rzymie. Czeszka nie miała z nią szans!

Fantastyczne wieści docierają do nas z Rzymu. Iga Świątek sięgnęła po kolejne zwycięstwo w swojej karierze. Polska tenisistka we wspaniały stylu wygrała turniej WTA.

To już kolejny sukces na liście Świątek. Polska nie dała w finale najmniejszych szans Czeszce, Karolinie Pliskovej. Pokonała ją w dwóch setach (6:0, 6:0).

Zwycięstwo bez straty ani jednego seta to ogromny sukces Polki. Wygląda na to, że głodna sukcesów Świątek jeszcze nie raz da nam powód do radości. Brawo!!!

dam/PAP,Fronda.pl