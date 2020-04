Wielki Czwartek w Watykanie

Leszek 9.4.20 15:27

Włoski naukowiec o wirusie – wywiad z dr. Stefano Montanari

Aktualizacja: 2020-04-5 7:07 pm

– Dzień dobry, dziękuję że jesteście ze mną i z redakcją Byoblu24, nasze informacje na kanale dedykowane są wszystkim spostrzeżeniom i wywiadom z ostatnich godzin dotyczącym aktualnej kryzysowej sytuacji w kraju.

Czwartek 19 marca [2020], zaczynamy nasz dzień informacyjny razem z doktorem Stefano Montanari. Miło Pana widzieć Doktorze Montanari.



– Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim.



– Z Panem doktorze oczywiście będziemy rozmawiać o tym wirusie, który jest w obiegu i który zmusza nas, żeby zostać w domu, ograniczać przemieszczanie się. Według niektórych źródeł w najbliższym czasie rząd powinien jeszcze bardziej zaostrzyć ograniczenia nawet do ograniczenia spacerów. Sytuacja zupełnie wyjątkowa, ta którą aktualnie przeżywamy. I to o co pytamy się wszyscy, to jest czy te środki ograniczające i te starania naprawdę są potrzebne żeby pokonać nieprzyjaciela w postaci okropnego wirusa. Zanim odpowie Pan na to pytanie chciałabym, aby wytłumaczył Pan na czym polega Pana praca. Jest Pan nanopatologiem.



– Tak, tak, Ja razem z moją żoną, która jest niezmiennie w tym znacznie lepsza ode mnie, zajmujemy się mikro i nanocząsteczkami tj. chorobami wywołanymi przez mikro i nanocząsteczki. To właśnie my, a moja żona jeszcze przede mną, odkrywamy te choroby i mówię o znacznie dłuższym okresie niż 20 lat temu. Więc nasz zawód to jest właśnie to.



