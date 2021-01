Wielka afera szczepionkowa we Włoszech. Poza kolejką zaszczepiło się... 100 tys. osób!

Afera ze szczepieniami poza kolejnością, z którą mamy do czynienia w Polsce, jest niczym w porównaniu z tym, do czego doszło we Włoszech. Jak informuje dzisiejsza „La Repubblica”, poza kolejnością zaszczepiono tam… co najmniej 100 tysięcy osób!

Łącznie w tym kraju zaszczepione są już 654 tysiące osób. Na tym etapie szczepionki otrzymywać mogą jedynie pracownicy służby zdrowia oraz osoby starsze przebywające w domach opieki oraz ich personel.

Tymczasem masowo zaszczepione zostały osoby w żaden sposób nie pasujące do żadnej z tych kategorii. Karabinierzy ze specjalnej komórki do spraw ochrony zdrowia w różnych regionach Włoch przejmują do kontroli listy zaszczepionych sprawdzając, czy nie złamano przepisów.

Kilka dni wcześniej wyszło na jaw, że w szpitalu w Modenie zaszczepiono między innymi rodziny medyków. Zaszczepieni zostać mieli według włoskiego dziennika także proboszcz z Sycylii, adwokat z Neapolu czy pracownicy jednej z firm z Bolonii.

dam/PAP,Fronda.pl