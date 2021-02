Większość w Porozumieniu stoi za Gowinem. ,,Nie zgadzamy się na destabilizację partii’’

Porozumienie opublikowało oświadczenie w związku z zamieszaniem, jakie w mediach wywołały informacje o zawieszeniu Adama Bielana. Pod dającym poparcie Jarosławowi Gowinowi oświadczeniem podpisała się większość parlamentarzystów ugrupowania.

Wczoraj wieczorem media obiegła informacja o zawieszeniu w prawach członka Porozumienia jednego z najważniejszych polityków tego ugrupowania, Adama Bielana. Jednak w ocenie części posłów Porozumienia decyzja o zawieszeniu została podjęta niezgodnie z przepisami i jest bezprawna. Do zawieszenia polityka doszło po tym, jak ujawnił on, że Jarosław Gowin nie jest formalnie liderem partii, bo jego kadencja wygasła trzy lata temu. Sąd koleżeński Porozumienia odwołał zawieszenie Bielana i powierzył mu obowiązki prezesa partii.

Teraz jednak w mediach społecznościowych Porozumienia opublikowano oświadczenie podpisane przez większość parlamentarzystów ugrupowania, którzy wyrażają poparcie dla Jarosława Gowina.

- „My, niżej podpisani posłowie i senatorowie partii Porozumienie Jarosława Gowina, udzielamy pełnego poparcia Jarosławowi Gowinowi, jako wybranemu demokratycznie i bez głosów sprzeciwu Prezesowi Zarządu Krajowego naszej partii” – czytamy w dokumencie.

- „Jednocześnie podkreślamy, że nie godzimy się na próby destabilizowania naszej partii przez pojedynczych jej członków, w ich dążeniu do realizacji planów politycznych czy to osobistych, czy to pisanych przez przeciwników naszego ugrupowania” – dodano.

Podkreślono przy tym, że Porozumienie jest lojalnym członkiem Zjednoczonej Prawicy.

kak/Twitter