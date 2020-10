(Wideo) Ta kwota robi wrażenie! Ile zarobiła Śwątek na French Open?

Polka stała się objawieniem tegorocznego turnieju French Open, a łatwość z jaką pokonywała swoje rywalki budzi podziw.

Drugą stroną turnieju i wygranej jest niebagatelna kwota jaką Polka otrzyma za zwycięstwo w singlu oraz dotarcie do półfinału w deblu.

Za wygraną w singlu w turnieju indywidualnym Iga Świątek otrzyma nie bagatelną kwotę 1,6 mln euro. Ponadto za udział w deblu i dojście do półfinału do podziału z partnerką – 110,6 tys. euro. Razem w przeliczeniu na złotówki Świątek zainkasuje niebagatelną kwotę około 7,4 mln zł.

🇵🇱 Polish Perfection 🇵🇱 @iga_swiatek becomes the first Grand Slam singles champion from Poland and does not drop a set en route to her first career title 6-4 6-1 over Kenin.#RolandGarros pic.twitter.com/jRuF4jE3ul