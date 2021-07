[Wideo] Wembley. Chaos przed stadionem. UEFA odpowiada ws. "epidemicznych" zarzutów polityków

- Londyn świętuje, puściły hamulce, w niepamięć poszła większa część obostrzeń pandemicznych. Na publikowanych w internecie filmikach widać, jak kibice gospodarzy spożywają alkohol na ulicach, tłuką butelki, czy walczą ze służbami porządkowymi. Im bliżej meczu, tym częściej publikowane są filmy, na których nie kontrolowane przez nikogo osoby omijają bramki i wbiegają na trybuny Wembley. I nie chodzi tu o kilka osób, lecz całe ich zastępy – pisze portal niezalezna.pl

- Wokół Trafalgar Square i Piccadilly Circus wśród setek osób zapanował odświętny nastrój przed pierwszym gwizdkiem w meczu finałowym Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Uliczni muzycy grali „Football's coming home”, fani w koszulkach tańczyli bez dystansu i masek - pisze portal dw.com.

Przed stadionem na Wembley w Londynie od wczesnych godzin rannych gromadziły się tłumy. W mediach społecznościowych pojawiała się natomiast masa zdjęć pokazujących jak duże kolejki zgromadził finał Mistrzostw Europy. Stadion może pomieścić 60 tys. kibiców, a chętnych było dużo … dużo więcej.

Anglia po raz pierwszy w historii awansowała do finału piłkarskich mistrzostw Europ i obecnie walczy z zespołem Włoch.

Aleksander Ceferin, Prezydent UEFA, odrzucił krytykę wobec Euro ze strony ekspertów od koronawirusa. "Zespoły zachowywały się niezwykle profesjonalnie" – stwierdził w rozmowie z BBC. "Także na stadionach jesteśmy bardzo restrykcyjni i gdy słyszę polityków mówiących, bez przedstawienia dowodów, o osobach, które zaraziły się podczas meczów, jestem lekko rozczarowany" – dodał.



Poniżej link to transmisji na żywo

EURO 2020: finał Włochy – Anglia (Euro 2020). Transmisja online, live stream (11.07.2021) - ze studiem (sport.tvp.pl)

🚨 | NEW: Steward Fernandinho’s fan trying to get into Wembley without a ticket pic.twitter.com/8GDMRJyxuq — News For All (@NewsForAllUK) July 11, 2021

🚨🙄 | NEW: People swarm into Wembley with no ticket pic.twitter.com/J2m8SPFXOy — News For All (@NewsForAllUK) July 11, 2021

🚨👀 | NEW: England fans stamp on Italy’s flag pic.twitter.com/8QGNlFYNVq — News For All (@NewsForAllUK) July 11, 2021

Some fans have attempted to storm into Wembley ahead of the Euro 2020 final🔽pic.twitter.com/XyYRRXBFHY — Mirror Football (@MirrorFootball) July 11, 2021

👨🏻‍💻 London descends into chaos



➡️ England fans have stormed the gates of Wembley Stadium ahead of the #Euro2020Final pic.twitter.com/WuVCm5Ev1m — 🇨🇦 Muhammad Yame (@mL5tf8Rs4role) July 11, 2021

mp/niezlezna.pl/dw.com/sport tvp