[Wideo] USA. Najsilniejszy od 150 lat huragan Ida zbliża się do Luizjany. Trwa masowa ewakuacja

Światowe media informują o nieubłaganie zbliżającym się do wybrzeży Stanów Zjednoczonych huraganie Ida. Może to być najsilniejszy od 150 lat huragan, jaki uderzy w Luizjanę.

Władze stanu wezwały mieszkańców do ewakuacji, a prezydent Joe Biden zaapelował do mieszkańców, by zastosowali do tego nakazu się zastosowali. Zatwierdził on także stan wyjątkowy dla zagrożonych obszarów, aby zapewnić w razie potrzeby pomoc federalną.

Jak oceniają meteorolodzy huragan Ida przybrał na sile w niedzielę i został zaliczony do kategorii czwartej w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. Wiatr wieje tam teraz z prędkością 215 km/godz.

Jak podało Amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC), oko huraganu znajduje się ok. 160 km na południe od ujścia rzeki Missisipi i zmierza w kierunku Luizjany.

"Potężny huragan Ida nadal się wzmacnia (...), jest to teraz niebezpieczny huragan kategorii 4, który po południu ma uderzyć w wybrzeże Luizjany" – czytamy na swojej stronie internetowej NHC.

Prezydent USA, Joe Biden wezwał w sobotę mieszkańców Luizjany do przygotowania się na nadejście żywiołu. Zapowiedział również wysłanie do tego stanu dużej ilości specjalistów w zakresie reagowania kryzysowego. Zapewnił zorganizowanie dostaw wody, żywności i generatorów elektrycznych.

