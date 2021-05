[Wideo] Tragedia w metrze w Meksyku. Nie żyje co najmniej 15 osób

Do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj w Meksyku około godz. 22.20 22.20 (wtorek, ok. godz. 5.20 czasu polskiego), pomiędzy stacjami Olivos i Tezonco w południowej części stolicy tego kraju. Częściowemu zawaleniu uległ wiadukt metra. Zginęło co najmniej 15 osób.

Jak podają media po załamaniu się wiaduktu wagony metra runęły w dół na przejeżdżające samochody. Nie żyje co najmniej 15 osób, a ok. 70 jest rannych.

Na nagraniach widzimy około 20-metrowy wiadukt, który zawalił się na ulicę, gdzie część wagonów spadła na autobus i co najmniej dwa samochody.

Trwają prace służb oraz przeszukiwania gruzowiska w celu odnalezienie kolejnych rannych bądź ofiar tragedii.



Al momento confirman que al menos 10 personas perdieron la vida en accidente de la línea 12 del #metro, continúan buscando personas. pic.twitter.com/6JmKcWHzN9 — SUUMA Voluntarios 🚑 (@SUUMA_CDMX) May 4, 2021

mp/agencja reutera/pap