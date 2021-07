[Wideo] Prezes PiS: Z wielką radością mogę powiedzieć. Pan poseł Czartoryski wraca do naszego klubu

- Dzisiaj z wielką radością mogę powiadomić, że mamy już 231 posłów. Pan poseł Czartoryski wraca do naszego klubu – oświadczył dzisiaj prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej.

W konferencji wziął także udział europoseł Adam Bielan.

- Cieszę się, że (poseł Czartoryski-przyp. red.) postanowił wrócić do Zjednoczonej Prawicy. Chciałbym też powitać pana posła Czartoryskiego w szeregach Republikanów. My zrobimy wszystko, żeby zapewnić rządowi Zjednoczonej Prawicy jak najbardziej stabilną większość dlatego, że czeka nasz szereg bardzo ważnych głosowań związanych z realizacją Polskiego Ładu. Rząd, który chce zmieniać kraj, a my jesteśmy takim obozem, potrzebuje stabilnej większości - powiedział Bielan.

Tym samym Zjednoczona Prawica posiada ugruntowaną większość w polskim parlamencie.

mp/fb/pis