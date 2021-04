[Wideo] Petersburg. Z pożarem XIX-wiecznej fabryki walczą wojskowe śmigłowce

Jak czytamy na portalu polsatnews.pl, już od ponad 7 godzin trwa gaszenie pożaru XIX-wiecznej fabryki w Petersburgu. Cały czas płonie tam Newska Manufaktura.

Ogień rozprzestrzenił się na cały budynek. Jak informują lokalne media pożar rozpoczął się w hostelu, który mieści się w przyległym budynku.

Lokatorzy hostelu, który służył jako hotel robotniczy, do to imigranci pracujący w Rosji. Lokatów ewakuowana a do gaszenia pożaru włączyło się wojsko.

