[Wideo] Na Bałtyku pojawiły się trąby wodne

Jak podają Polscy Łowcy Burz w mediach społecznościowych, nad polskim Bałtykiem wystąpiło co najmniej 8 morskich trąb powietrznych. Miały one miejsce m.in. w Juracie i Jastarni.

Trąby wodne to rodzaj trąb powietrznych, które występują nad zbiornikami wodnymi. Z chmur wychodzi wirujący lej powietrza, który dotyka powierzchni wody. Może on osiągać prędkość do 80 kilometrów na godzinę. Zazwyczaj powoli się przemieszcza i trwa od kilku do kilkunastu minut, a następnie się rozprasza.



Kolejna dzisiejsza trąba wodna widoczna w Jantarze. Nagranie Barbara Medoń. Opublikowano za zgodą autorki. pic.twitter.com/lEHocYsCyb — Obserwatorzy.info (@SOB_pl) July 19, 2021

