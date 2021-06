[Wideo] Jaki w PE: Ojcowie UE nie mogliby dziś w niej rządzić, bo mieli inne poglądy niż wy

- W tej chwili, gdyby tutaj pojawili się ojcowie założyciele Europy, nie mogliby pełnić tutaj żadnej funkcji, szczególnie w tych Waszych komisjach, które w tej chwili tworzycie, dlatego, że mają inne poglądy od Was – po wiedział w trakcie swojego wystąpienia podczas dzisiejszej sesji Parlamentu Europejskiego europoseł Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki. W trakcie tej sesji dyskutowano na temat tzw. mechanizmu warunkowości, który miałby wiązać wypłatę środków z unijnych funduszy z oceną praworządności w danym kraju Wspólnoty.



- "Znów chcecie Państwo więcej uprawnień i może nawet ta idea byłaby słuszna, gdyby nie to, e przecież my bardzo dobrze wiemy, jak Państwo korzystacie z tych uprawnień, które do tej pory sobie rozszerzaliście. Nie wykorzystujecie ich wcale do poprawy bytu obywateli, do wzmacniania demokracji, dochodzenia do prawdy, ale jako pałki politycznej" – stwierdził Jaki.

- "Bo czymże, według Was, jest ta praworządność, o której dziś znów wspominacie? - zapytał - Gwałceniem traktatów i chowaniem Waszych opinii prawnych, które o tym mówią, podważaniem wyborów demokratycznych, bo demokracja nie wybrała taj, jak Wy byście chcieli - w Polsce i na Węgrzech nie wybrali tak, jak Wy byście chcieli - to my ich nauczymy tego, jak powinni myśleć - to typowe kolonialne myślenie; to napuszczanie jednych państw na drugie; to prawo do zabijania nienarodzonych dzieci, które jeszcze bezczelnie nazywacie prawem człowieka; to narzucanie innym, że płeć człowieka, to nie jest sprawa biologii, ale sprawa wolnego wyboru; to wreszcie cenzura i represje dla wszystkich, którzy odwołują się do chrześcijańskich wartości Europy, czyli tego wszystkiego, co budowało Europę od samego początku; to wreszcie Europa, gdzie Niemcy mogą sobie robić co chcą, jeżeli chodzi o wybór sędziów, a inni nie mogą nic" – mówił polski europoseł.

- "To oczywiste, że również tego narzędzia użyjecie do swojej krucjaty. Zobaczcie sobie uczciwie na tego potwora, którego stworzyliście" - stwierdził.

Jaki przypomniał też po raz kolejny o kolonialnym myśleniu niektórych polityków oraz elit europejskich. Przejawia się to w chęci odbierania pieniędzy rządom krajów o konserwatywnych korzeniach i wyznawanych wartościach. Służyć takiemu kolonialnemu myśleniu – jak podkreślił europoseł Jaki – ma służyć rozszerzani traktatów mające na celu wprowadzanie cenzury i ograniczanie wolności.

- "Wolność, to jest również szanowanie tych, którzy mają inne poglądy od Was" - powiedział Paryk Jaki kończąc swoje wystąpienie.



Czym jest wg Was „praworządność”:

-Gwałceniem traktów

-Prawem do aborcji, które jeszcze bezczelnie nazywacie „prawem człowieka”

-Narzucaniem innym, że płeć człowieka to nie sprawa biologi, ale sprawa wolnego wyboru

-To cenzura, represje dla tych co odwołują sie do Boga pic.twitter.com/Wv1Mur7FQl — Patryk Jaki - MEP (@PatrykJaki) June 9, 2021

