[Wideo] Bezcenna reakcja red. Klarenbacha na „dowcip” Senyszyn z samozaoraniem. To trzeba zobaczyć!

- Wszystkim, jeżeli tylko mogą, radzę, by patrzyli na świat z tej lepszej strony. Jest taki świetny dowcip, który opowiadam: para w łóżku i on w pewnym momencie mówi: "wymieniłaś imię innego mężczyzny” - mówiła posłanka Lewicy Joanna Senyszyn.

Gościem na antenie Polskiego Radia 24 była u red. Adriana Klarenbacha posłanka Lewicy, która postanowiła opowiedzieć „dowcip” o patrzeniu na świat z tzw. lepszej strony.

- Wszystkim, jeżeli tylko mogą, radzę, by patrzyli na świat z tej lepszej strony. Jest taki świetny dowcip, który opowiadam: para w łóżku i on w pewnym momencie mówi: "wymieniłaś imię innego mężczyzny. A ona mówi: "ale spójrz na to z jaśniejszej strony - to z tobą poszłam do łóżka" – powiedziała Senyszyn oczekując na reakcję prowadzącego program redaktora Klarenbacha.

Po chwili sama zaczęła się śmiać z własnego żarciku, nota bene przerobionego z żarcie o Clintonach.

Reakcja redaktora robi wrażenie :)

Chyba się nie podniosę po tym kawale 😂😂😂😂😂 reakcja redaktora bezcenna 🙈😂 — Pami 🇵🇱 (@kokosanka89) April 15, 2021

Chyba się nie podniosę po tym kawale 😂😂😂😂😂 reakcja redaktora bezcenna 🙈😂 — Pami 🇵🇱 (@kokosanka89) April 15, 2021

ale suchar 😂😂😂😂😂 — Aleksandra (@Aleksan89596398) April 15, 2021

To samozadowolenie po opowiedzeniu dowcipu jest najlepsze 😂😂😂😂 — Marosław 🇵🇱 (@MarekSok6) April 15, 2021

Ale że jak, że taka zwykła para?

Że niby kobieta i mężczyzna w łóżku? ♀️♂️😱

W kawale opowiadanym przez czołową, lewicową i postępową profesorę?

Czy ktoś zna feminatyw od słowa dziaders?

Może Babers...?😉 — PaBlo (@ToJaPaBlo) April 15, 2021

Ale że jak, że taka zwykła para?

Że niby kobieta i mężczyzna w łóżku? ♀️♂️😱

W kawale opowiadanym przez czołową, lewicową i postępową profesorę?

Czy ktoś zna feminatyw od słowa dziaders?

Może Babers...?😉 — PaBlo (@ToJaPaBlo) April 15, 2021

mp/polskie radio 24