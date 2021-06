[Wideo 18+] Tak działa reżim Łukaszenki. Więzień w czasie procesu próbował podciąć sobie gardło

Jak donoszą źródła z Białorusi, uwięziony we wrześniu 2020 roku tamtejszy biznesmen próbował w tracie procesu popełnić samobójstwo przez podcięcie sobie gardła. Na ten desperacki czyn miał on się zdecydować po tym, jak zagrożono mu, że jeśli nie przyzna się do zarzucanych mu czynów przez reżim Łukaszenki, to sprawy karne zostaną wytoczone jego rodzinie i sąsiadom.

Zatrzymany przez tamtejsze władze Stsiapan Łatypaua przed aresztowaniem za udział w protestach był znany jako biznesmen.

Przed procesem przez ponad 7 tygodni był on katowany poprzez przebywanie w jednej celi z psychicznie chorym więźniem.

Dzisiaj podczas procesu próbował przebić sobie gardło długopisem. Miał zeznać przed sądem, że zagrożono mu wytoczenie spraw jego rodzinie i sąsiadom, jeśli nie przyzna się do winy.

🔥Suicide attempt at trial of #Minsk protester Stsyapan #Latypau. He stood on bench so that guards could not get him, tried to pierce throat with pen. Latypau said in court authorities threatened to open cases against his family, neighbours if he failed to plead guilty #Belarus pic.twitter.com/iVXlLxTaBa — Belsat in English (@Belsat_Eng) June 1, 2021

Political prisoner Sciapan Latypau was tortured and beaten by prison guards and kept in a cell with mentally ill prisoners for more than 7 weeks. He attempted suicide in a courtroom today.



Latypau, a businessman, was arrested in Sept 2020 for participating in protests#Belarus pic.twitter.com/PMJpIF798m — Rada of the Belarusian Democratic Republic (@radabnr) June 1, 2021

Latypau was brought to the courtroom with bruises and traces of beatings#Belarus #FreeBelarus #StandWithBelarus #LukashenkoTerrorist pic.twitter.com/vc9U1hClWn — Rada of the Belarusian Democratic Republic (@radabnr) June 1, 2021

mp/twitter/tysol.pl