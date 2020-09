(Wideo, 18+) Mińsk. Ciągle dużo zatrzymań. Nawet dzieci

W stolicy Białorusi ciągle dochodzi do licznych zatrzymań protestujących. Jak się okazuje doszło też do zatrzymywania i zastraszania dzieci. Służby białoruskie zmieniły taktykę i nie reagują w trakcie demonstracji, kiedy protestujących jest dużo, ale kiedy demonstranci rozchodzą się, to przyłączają się do tych małych grupek i tam wychwytują ludzi.

Jak poinformowało ostatnio Centrum praw człowieka Wiasna, w Mińsku zatrzymano w niedzielę co najmniej 97 osób.

Wygląda na to, że reżim już nie radzi sobie i zmienił taktykę zastraszania Białorusinów aresztując dzieci i aresztując małe grupki ludzi, kiedy Ci stają się w zasadzie bezbronni.

People defend their friends and don't let them to be arrested

"Who are you? Show your face" they chant

via @Belsat_TV pic.twitter.com/VA9892u6G3 — Denis Kazakiewicz (@Den_2042) September 6, 2020

#Belarus. Graphic content warning. Unknown men with batons are beating people on the #Minsk streets right now. Firstly, violence is back. Secondly,the legality is being completely ignored - these people look like ordinary bandits,without uniforms. They are breaking shop windows pic.twitter.com/ffKdoGMXUs — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) September 6, 2020

#Belarus Сотни задержанных по всей стране: Чай з малинавым варэннем

Часть протестующих, убегая от ОМОНа, забежали в кофейню на проспекте Победителей. Хозяева закрыли вход, тогда неизвестные в масках палками разбили стеклянную дверь и начали вытаскивать оттуда людей, пишет Onliner pic.twitter.com/G8Gcy6sKdQ — Victor Kuhnovets (@vicktop55) September 6, 2020

