Wiceszefowa KE: istnieje niebezpieczeństwo przejmowania firm przez Chińczyków

Wiceszefowa Komisji Europejskiej Margrethe Vestager ostrzega przed ryzykiem przejmowania przez Chińczyków europejskich firm. Apeluje do państw członkowskich UE, aby nabywały udziały w firmach, które działają na ich terenie.

-„Państwa członkowskie UE powinny nabywać udziały w firmach działających na ich terytorium, by chronić je przed przejęciem ich przez Chiny”- powiedziała w rozmowie z „Financial Times”.

Zdaniem polityk Komisja Europejska będzie musiała wykazać się większą elastycznością w podejściu do zagadnień konkurencji:

-„Nie mamy żadnego problemu z tym, by państwo działało jak uczestnik rynku, gdy to konieczne, by zablokować możliwość przejęcia firmy przez obcy kapitał” - powiedziała.