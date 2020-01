Wiceszef MSZ: Polska nie zaangażuje się w wojnę z Iranem

Szlomo Rozencwajgier 7.1.20 12:53

Panie minister co pan gadasz?

Jest sojusz polsko-amerykańsko-izraelski, nawet będziemy płacić za ochronę. Będzie potrzeba to trzeba będzie wysłać nasze wojsko żeby ajatollahom kota pogonić!

Wojskowi za darmo pieniędzy polskiego podatnika nie biorą! Wojsko to wojsko jak trzeba to głowę musza położyć za sprawę!