Wiceprezes PiS: Nie radzę nikomu rozchybotać tej łodzi

"Z całym szacunkiem dla naszych koalicjantów, trzonem koalicji jest PiS i to my będziemy decydowali o takich rzeczach"-stwierdzil wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, Adam Lipiński.

W rozmowie z "Super Expressem" polityk z bliskiego otoczenia Jarosława Kaczyńskiego odniósł się do rewelacji na temat "walki o władzę" w Zjednoczonej Prawicy. Lipiński skomentował doniesienia o tym, że szef resortu sprawiedliwości i zarazem lider wchodzącej w skład koalicji rządzącej Solidarnej Polski miał postawić twarde warunki za poparcie dla premiera Mateusza Morawieckiego i jego nowego rządu.

"Dziwię się opiniom Patryka Jakiego o premierze. Nie wiedziałem, że ma tak dużą wiedzę i doświadczenie, by wygłaszać tego typu sądy. To my jako trzon koalicji będziemy decydować o takich rzeczach"-powiedział Adam Lipiński. Polityk potwierdził również, że premierem zostanie ponownie Mateusz Morawiecki.