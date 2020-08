Wicepremier Sasin ostro o Tusku: ,,Dno!’’

W ubiegłym tygodniu media obiegły informacje o urlopie byłego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego w Hiszpanii. Głos w sprawie zabrał również były premier Donald Tusk, który swoim stylem postanowił zakpić z prof. Szumowskiego. Odpowiada mu minister aktywów państwowych Jacek Sasin. „Dno!” – podsumowuje szefa EPL wicepremier.

- „Nie wiem, skąd pretensje do pana Szumowskiego za zdjęcia na jachcie milionera. Przecież dwa tygodnie temu mówił, że jest żeglarzem i nie opuści pokładu w trudnej sytuacji” – napisał Donald Tusk na Twitterze, nawiązując do opublikowanych przez „Super Express” zdjęć z wakacji byłego szefa MZ Łukasz Szumowskiego.

- „Donald Tusk strofuje ministra Szumowskiego - za urlop na łódce w towarzystwie własnych znajomych. To Pan opuścił tonącą Platformę udając się na saksy. Ale to Szumowski po wakacjach wraca do praktyki lekarskiej i ratowania ludzi. Panu po RE zostało szkodzenie i zaraza hejtu. Dno!” – odpowiada byłemu liderowi Platformy Obywatelskiej wicepremier Jacek Sasin.

.@donaldtusk strofuje ministra Szumowskiego - za urlop na łódce w towarzystwie własnych znajomych. To Pan opuścił tonącą Platformę udając się na saksy. Ale to Szumowski po wakacjach wraca do praktyki lekarskiej i ratowania ludzi. Panu po RE zostało szkodzenie i zaraza hejtu. Dno! — Jacek Sasin (@SasinJacek) August 29, 2020

kak/Twitter