Wiceminister wprost: Mam w nosie tych 60 profesorów

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro wskazał, że uchwała SN to czystej wody hucpa. "Sąd Najwyższy procedował z rażącym naruszeniem prawa i jego tak zwana uchwała nie powoduje żadnych skutków prawnych. Wynika to z zapisów konstytucji, a także z prawa międzynarodowego" - powiedział Ziobro.

Z kolei wiceminister Kowalski przekonywał, że sędziowie po prostu uzurpują sobie prawo do decydowania o tym, co jest prawem.

"Dziś jestem, jako poseł, obrażany przez sędziów, którzy uzurpują sobie prawo decydowania o tym, co w Polsce jest prawem, a co nie. Pamiętamy dokładnie, co stało się za sowieckiej okupacji 12 grudnia 1981 roku - chodzi o dekret, który był sprzeczny nawet z konstytucją PRL" - powiedział Kowalski.