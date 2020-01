Wiceminister sprawiedliwości o ,,marszu tóg'': Złamano przepisy

MAVERICK JONASIK 13.1.20 11:04

Renato, czy Ty potrafisz czytać ze zrozumieniem?

Po pierwsze JONASIK, nie JANOSIK.

Po drugie, to nie ja tylko Marcin Warchoł odbiera prawo do zabrania ubrania służbowego do przestrzeni publicznej.

Nie ja. Nie ja. Nie ja.

Rozumiesz?

Ja tylko pokazuje, jak gość jest zakłamany.

Aby pokazać to zakłamanie dałem przykład, przykłąd o tym że np. w kościołach mundury się często pokazują i są akceptowane. Jestem pewien, że akceptowane przez tego samego Warchoła. Czyli raz tak, raz inaczej.

I dla jasności, nie mam nic przeciwko PRYWATNEJ obecności kogokolwiek, ubranego w cokolwiek, w przestrzeni publicznej/prywatnej.

Np. każdy ma prawo pójść prywatnie do kościoła w swoim mundurku.

Ale zupełnie czymś innym jest uczestnictwo urzędnika państwowego w uroczystościach religijnych.

Pewnie nie ogarniasz, więc dam przykład.

Prezydent Polski, jako prezydent reprezentuje Polskę w meczecie. Nie prywatnie, ale urzędowo, oddaje cześć Allahowi.

Podoba Ci się?

Mi nie.

Trochę zrozumiałaś?