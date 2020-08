Wiceminister rodziny zdradził wysokość ,,czternastki’’. Będzie to 1300 zł brutto

Wiceminister rodziny Stanisław Szwed w rozmowie z „Super Expressem” poinformował, że zapowiadana przez rząd czternasta emerytura osiągnie wartość minimalnej emerytury. W przyszłym roku ma to być 1300 zł brutto.

Jak przypomina tabloid, w maju przyszłego roku emeryci otrzymają tzw. trzynastkę w wysokości minimalnej emerytury. Jednocześnie trwają prace nad ustawą, która umożliwi na jesień przyszłego roku wypłatę czternastej emerytury. W rozmowie z „Super Expressem” wiceszef MRPiPS Stanisław Szwed poinformował, że to świadczenie również wyniesie wartość minimalnej emerytury. Zapowiedział również, że jeżeli możliwości budżetowe na to pozwolą, świadczenie będzie wypłacane każdego roku:

- „Czternasta emerytura będzie na poziomie minimalnej emerytury. Mam nadzieję, że będzie to 1300 zł brutto w przyszłym roku. I nie można wykluczyć, że jeśli możliwości budżetowe i finanse pozwolą, to emeryci co roku będą mogli skorzystać z czternastej emerytury” – zapowiada Stanisław Szwed.

kak/PAP, wPolityce.pl