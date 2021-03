,,Wiadomości’’ miażdżą konkurencję. TVP1 ulubioną stacją Polaków

Wedle analizy portalu Wirtualne Media telewizyjna Jedynka była najchętniej oglądaną stacją w lutym 2021 roku. To też jedyna stacja wśród czterech największych kanałów, która w ciągu ostatniego roku odnotowała wzrost oglądalności.

Jak dowiadujemy się z analizy portalu Wirtualne Media, średni dobowy udział TVP1 w lutym wyniósł 10,15 proc. To wzrost o 2,19 proc. w porównaniu z lutym ub. roku. Drugie miejsce należy do TVP2 z dobowym udziałem na poziomie 8,78 proc. (spadek o 2,12 proc.). Podium zamyka Polsat, ciesząc się udziałem 8,05 proc. To jednak ogromny spadek, bo aż o 8 proc., w porównaniu z rokiem poprzednim.

TVN zajmuje czwarte miejsce i tracąc 5,88 proc. odnotowuje 7,04 proc. udziału. Dalej jest TVN24, TVP Info, TV Puls, TV4, TVV i Polsat News.

Wśród 10 najchętniej oglądanych w lutym programów aż 7 to produkcje Jedynki. Pierwsze miejsce zajmują „Wiadomości”. 10 lutego, kiedy cześć stacji protestowała, serwis informacyjny TVP obejrzało ponad 4,5 mln osób. Najchętniej oglądane wydanie „Faktów” TVN w lutym to 3,3 mln widzów. Najpopularniejsze „Wydarzenia” Polsatu obejrzało 2,7 mln osób.

