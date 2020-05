WHO w rękach Gatesa, aborterów, LGBT i Sorosa

Niejestemrobotem 4.5.20 14:14

Szok, Fronda dowiedziała się, że fundacje mają sponsorów. Ogólnie to tak, firmy farmaceutyczne sponsorują WHO, ok jest to konflikt interesów, czego nie da się ukryć, ale nie oznacza to z automatu, że polityka i zalecenia WHO są niewłaściwe. Chociaż fakt, że w przypadku wspierania środków pomagających zwalczyć uzależnienie od palenia należałoby się temu przyjrzeć. Fundacja Gatesów jest tutaj sponsorem najczystszym, gdyż jej twórca zarobił majątek działając w zupełnie innej branży. Więc nie ma konfliktu interesów, niezależnie od zaleceń WHO Gates i jego biznes nic nie traci. Pragnę też przypomnieć, że Gates przekazał 0,1% całej kwoty przekazanej na cele charytatywne dla organizacji, które przeprowadzają i promują prawo do aborcji, więc ciężko powiedzieć, że jakoś bardzo aktywnie to wspiera. Jest to raczej margines jego działalności. Oczywiście, fajnie by było, jakby WHO było niezależne od sponsorów, ale wtedy musiałoby mieć większe finansowanie od rządów i to zagwarantowane, że niezależnie od wszystkiego tego finansowania nie straci.