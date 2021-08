Wewnętrzna notatka PiS: na podwyżki dla polityków nigdy nie będzie dobrego momentu

Tydzień temu w piątek Andrzej Duda podpisał rozporządzenie podwyższające wynagrodzenia polityków. Zostało to poddane szerokiej krytyce przez różne ugrupowania polityczne. Super Express twierdzi, że dotarł do wewnętrznej notatki PiS w tej sprawie.

Zgodnie z podpisanym przez Dudę rozporządzeniem premier i marszałkowie Sejmu oraz Senatu będą zarabiać ponad 20 tys. zł miesięcznie, a posłowie po 12 tys. zł. Wzrosną także pensje wiceministrów.

PiS złożyło także nowelizację ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze funkcje państwowe. Podwyżki obejmą prezydenta RP, byłych prezydentów i samorządowców.

"Cieszymy się, że to nie Sejm podejmuje decyzję, bo zawsze niezręcznie jest komentować kwestię, która jest we własnej sprawie. Dobrze, że ta sprawa jest uregulowana krzyżowo, czyli, że prezydent decyduje o podwyżkach parlamentarzystów, a ci o podwyżkach prezydenta. Tak jak marszałek Sejmu ogłasza wybory prezydenckie, a prezydent ogłasza wybory parlamentarne. I nigdy nie będzie dobrego momentu na podwyżki. Uposażenia polskich parlamentarzystów są jednymi z najniższych w Europie. Sytuacja jest absurdalna. W czasie ostatniej 1,5 kadencji był w Polsce wzrost płac o 40 proc., a płacy minimalnej o 60 proc. A w przypadku posłów był spadek wynagrodzeń o 20 proc. I trzeba to zmienić" - brzmi przytoczona przez SE treść notatki.

jkg/super express