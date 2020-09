Weber: Trzeba wstrzymać budowę Nord Stream 2. Putin rozumie tylko język siły

Według szefa Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim jedynym, co dociera do Władimira Putina, jest język siły. Budowa gazociągu Nord Stream 2 powinna zatem zostać wstrzymana jeśli nie będzie żadnej współpracy ze strony Rosji w kwestii otrucia Aleksieja Nawalnego – przekonuje Manfred Weber.

Zastępca szefa bawarskiej CSU mówiąc o konieczności wstrzymania budowy NS2 powiedział:

„Celem jest skłonienie Rosji do wyjaśnienia zamachu z użyciem trucizny na opozycjonistę Aleksieja Nawalnego”.

Temat gazociągu pojawia się ostatnio bardzo często. Zmiany zdania w kwestii jego budowy nie wyklucza nawet kanclerz Niemiec Angela Merkel. W podobnych słowach wypowiadał się też szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas. Taka konstatacja pojawia się też wśród Francuzów. Francuski sekretarz stanu ds. europejskich Clément Beaune wczoraj w rozmowie z agencją AFP powiedział, że Paryż także ma zastrzeżenia wobec projektu gazociągu.

„Prezydent Putin rozumie, niestety, tylko język siły i pieniądza”

- zaznacza Weber w rozmowie z agencją DPA.

Odnosił się on także do faktu, że obecnie szefem rady dyrektorów budującej gazociąg spółki Nord Stream 2 jest były kanclerz RFN Gerhard Schroeder. Podkreślił, że zaangażowanie tego typu to „[…] zdrada wartości jego partii, SPD”.

