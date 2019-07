We Wrocławiu poważnie pobito lewicowca za poparcie LGBT

Opis obitego jest jednak nieco inny - on tam sporo czasu hulał na bicyklu i uparcie głośno komentował zbydlęcenie 'faszystów'.



Jeśli ktoś drze na ulicy japę tak głośno, że ja to słyszę, to znaczy że on chce aby usłyszał. Czyli celowo rozdrażniał lokalsów, którym puściły nerwy, bo chyba nie liczył na rozmowę przy kawie?

Nie popieram bijatyki - zawsze warto rozmawiać. Zawsze jest cień szansy, że agresor (bo to on był tam agresorem) zmieni zdanie, albo choć trochę zmieni zdanie.

Zawsze jest cień szansy, że lewak dostrzeże, że ci 'faszyści' to jednak ludzie i mają swoje racje. Dostrzeże, że to lewak ponosi sporą część winy za radykalizację Klas Społecznie Wykluczanych.



Analogicznie - jakbym wlazł do Squotu i zaczą drzeć ryja nt zbydlęcenia wlewaków, to też bym oberwał po pysku. I w zasadzie nie powinienem miec specjalnych pretensji - osoby, nawet lewackie, obrażane prosto w twarz mają naturalne prawo do wyrażenia sprzeciwu. Czasem jak widać robią to w przesadnej formie.

