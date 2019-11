Wciąż możesz ofiarować odpust za zmarłych!

1) przystąpienie do sakramentu pojednania (do spowiedzi), aby być w stanie łaski uświęcającej

3) wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu (nawet lekkiego); trzeba tu zaznaczyć, że dobrze odbyta spowiedź, poprzedzona solidnym rachunkiem sumienia, głębokim żalem za grzechy oraz szczerym postanowieniem poprawy dysponuje człowieka do tego, by osiągnął stan braku przywiązania do grzechów; ponadto należy starać się o zyskanie odpustu w jak najbliższym czasie po spowiedzi - wówczas prawdopodobieństwo zyskania go jest znacznie większe.