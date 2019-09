Ważny apel do Prezydenta i Premiera ws. reparacji

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie uważa, że wieloletni już proces liczenia strat, które poniosła Polska na skutek agresji niemieckiej i blisko sześcioletniej okupacji należy zakończyć. Jeżeli są jeszcze jakieś nie podliczone obszary strat, to Państwo Polskie ma możliwości skierowania do tej pracy odpowiedniej liczby ekspertów. Szkody poniesione przez Polskę, a spowodowane wojną, okupacją i zbrodniczą polityką niemiecką przez całą II wojnę światową są ogromne. Żadne z państw okupowanych przez Niemcy nie poniosło tak wielkich strat. Blisko sześć milionów polskich obywateli zginęło lub zostało zamordowanych w obozach koncentracyjnych, w egzekucjach publicznych, w pacyfikacjach wsi i miast. Cały kraj legł w gruzach. Niemcy razem ze swoim sprzymierzeńcem, drugim totalitarnym państwem - Związkiem Sowieckim dokonały we wrześniu 1939 roku IV rozbioru Polski.