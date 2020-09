Watykan stanowczo przeciw Komunii dla protestantów

Kongregacja Nauki Wiary stanowczo przeciwstawiła się planom wprowadzenia w Niemczech tzw. „interkomunii”, czyli przyjmowania wspólnie Komunii św. przez katolików i protestantów. Watykan zwrócił uwagę na fakt, że istnieją „znaczące różnice doktrynalne”, które uniemożliwiają wspólne uczestnictwo w Eucharystii.

Kongregacja w piśmie do biskupa Georga Bätzinga, przewodniczącego Konferencji Biskupów Niemiec, zwróciła uwagę na kwestię rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii, Eucharystii jako ofiary oraz sukcesji apostolskiej, które nie są wspólne z luteranami. Kwestie te zdaniem Kongregacji Nauki Wiary nie mogą być traktowane jako sprawy obojętne, a wspólne uczestnictwo w Komunii św. byłoby naruszeniem depozytu wiary. Watykan zwraca uwagę także na to, że taka „interkomunia” wpłynęłaby również negatywnie na dialog z Kościołem prawosławnym.

List Kongregacji Nauki Wiary z czterostronicowym wyjaśnieniem jest odrzuceniem argumentacji teologicznej, jaką zaprezentowano we wspólnej deklaracji ekumenicznej grupy roboczej teologów protestanckich i katolickich „Razem przy stole pańskim. Ekumeniczne perspektywy celebrowania wieczerzy Pańskiej i Eucharystii”. Dokument ten został przegłosowany we wrześniu 2019 r. i przesłany do Watykanu do zatwierdzenia w maju tego roku.

57-stronicowa deklaracja już wcześniej budziła wątpliwości z powodu swoich „fundamentalnych wad”, a wśród nich pomniejszania znaczenia sukcesji apostolskiej i redukowania Eucharystii do wspólnej wieczerzy z pominięciem kwestii transsubstancjacji. Także kardynał Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan zauważył, że katolicka Eucharystia i protestancka wieczerza Pańska nie są tożsame.

Jules Gomes z portalu „Church Militant” przypomina, że niemieckich biskupów mogło ośmielić wydarzenie z roku 2015, kiedy papież Franciszek odwiedził wspólnotę luterańską w Rzymie. W czasie spotkania protestantka, która wyszła za mąż za katolika, spytała, dlaczego nie może wspólnie z mężem przyjmować Komunii św. Ojciec święty powiedział wówczas m.in., że jest to kwestia indywidualnego sumienia, a także do rozstrzygnięcia przez teologów. Przytoczył też przykład biskupa episkopalnego, który miał żonę katoliczkę.

Jak relacjonował wówczas tygodnik „Niedziela”: „Franciszek poradził więc zadającej mu pytanie luterance, by wraz z mężem zastanowiła się, jakie konsekwencje mogą wyciągnąć z tego, że (...) jest jeden Pan, jedna wiara i jeden chrzest. – Rozmawiajcie z Panem i idźcie naprzód. Nie odważę się powiedzieć więcej – zakończył Ojciec Święty”.

Tym razem według kardynała Kocha sam papież poparł stanowisko Kongregacji Nauki Wiary w sprawie interkomunii. Powiedział on także, że ojciec święty wyrażał zaniepokojenie propozycją Konferencji Biskupów Niemiec także w prywatnych rozmowach.

