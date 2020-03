Watykan leczy dzieci, wykorzystując sztuczną inteligencję

4.3.20 10:00

Istnienie Kościoła, jego dogmaty jak i jego stosunek do wiernych uwłacza ludzkiej inteligencji i stoi do niej w opozycji.

Sztuczna inteligencja to też jakaś tam inteligencja zatem też w opozycji do tego co reprezentuje Kościół. A jak Kościół nazywa swoją opozycję - diabłem lub szatanem.

Zatem wcielanie w życie sztucznej inteligencji to właśnie diabeł wcielony.