Watykan: Covid-19 okazją do... wzmocnienia globalizacji?

Ks. Augusto Zampini, który został powołany przez papieża Franciszka na stanowisko sekretarza pomocniczego Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, uznał, że epidemia koronawirusa jest okazją do wprowadzanie „radykalnej zmiany” w Kościele i na całym świecie. Do zadań ks. Zampiniego należy nadzorowanie grupy do zadań specjalnych zajmującej się problemami związanymi z wirusem z Wuhan.