Warzecha: Broń dla ludzi. Czas zmienić PRLowskie przepisy

10.8.19 16:44

To było kiedyś . Kiedyś Polacy byli Słowianami i panował inny porządek rzeczy . Teraz Polacy to Żydzi i mieszanka narodowa , mało Słowian . A więc dajcie im broń . Jestem za .

Widzę co się dzieje , gdy fornale wstąpili do Kół Łowieckich i dostali broń do ręki . Panowie tacy , że nie przystąp . " Nie masz gorszego ( dodam głupszego ) pana nad Iwana " . " Dziki Zachód " . Samowolka . Dajcie broń do ręki wszystkim . Mnie też się przyda .......nie powiem . A strzelam świetnie . Moi dziadowie to krew wojowników . A więc dlaczego nie ? Jestem za , gdyż mnie niewiele grozi ze strony innych . Ochrona naturalna . I inni niech się wystrzelają . Będzie na co popatrzeć . Skoro wojsko z USA już jest to zwyczaje też powinno się do nas przenieść .