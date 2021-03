Warszawa: Ogromny spadek liczby pasażerów w autobusach i tramwajach

Fatalne wyniki Warszawskiego Transportu Publicznego. W ubiegłym roku podróżowało nim 726 mln pasażerów, co stanowi około czterdziestoprocentowy spadek w porównaniu do 2019 roku. Wtedy to przez rok stołecznymi autobusami, tramwajami orz pociągami podróżowało ponad 1,2 mld osób.

Taki sam spadek dotyczy wartości sprzedanych biletów, która w 2020 roku przekroczyła 601 mln złotych.

To pierwszy od wielu lat spadek liczby osób korzystających z komunikacji miejskiej. Oczywiście głównym powodem jest epidemia koronawirusa i związane z nią restrykcje, takie jak praca i nauczanie zdalne.

Jeśli chodzi o liczbę wysyłanych na ulice oraz tory pojazdów i przejechanych kilometrów, była ona podobna do tej z 2019 roku i wyniosła ok. 267 mln wozokilometrów.

dam/warszawawpigulce.pl,Fronda.pl