Walka z mafiami VAT. Zbigniew Kuźmiuk: UE powinna pójść śladami Polski

Morawiecki określił podatek VAT mianem „smaru” zapewniającego sprawne działanie europejskiego wspólnego rynku i zwrócił uwagę, że podatek ten jest podatny na nadużycia, co może doprowadzić do jego „zatrucia”.

I tak w ostatnim roku rządów PO-PSL tj. w roku 2015 ta luka wyniosła blisko 24% (a więc blisko 1/4 wpływów z VAT zamiast do budżetu państwa trafiała do mafii VAT-owskich), w 2016 roku luka ta zmalała do 20%, w 2017 roku było to już tylko 14%, a na koniec 2018 roku zmalała do 7%, proces zmniejszania luki w VAT jest kontynuowany także w tym roku.