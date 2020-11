Walka z konsumpcjonizmem? Półnagie kobiety przykleiły się do witryny sklepu

Mimo, że sieć sklepów H&M znana jest z aktywnego wsparcia środowisk LGBT, to właśnie szybę jednego ze sklepów tej marki lewicowe aktywistki obrały sobie na cel żenującego happeningu. Półnagie kobiety obklejone kartkami „Konsumpcjonizm zabija” przykleiły się do szyby sklepu.

Protest ma być wymierzony przeciwko „konsumpcyjnemu świętu”, za jaki aktywistki uznały wyprzedaże „Black fridey”. W ramach protestu trzy półnagie kobiety i jeden mężczyzna wdarli się do sklepu H&M przy ul. Świdnickiej we Wrocławiu, gdzie ubrani jedynie w majtki i kartki z napisami „Konsumpcjonizm nas zabija”, „Wolę być naga” oraz symbolami „obrońców klimatu” przykleiły się od wewnątrz do witryny sklepu. Interweniowała policja.

kak/Tysol.pl