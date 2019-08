Wałęsa znów 'w kosmosie'? 'Odsuńcie PiS od władzy, bo będzie WOJNA DOMOWA!!!'

Zygfryd 16.8.19 16:54

Koledzy Bolka Jaruzelski i Kiszczak przychodza do niego w nocy i z czeluści piekieł podpowiadają byłemu agentowi i zwyciescy w totolotka co ma mówić i Bolek to gada takie dyrdymały i antypolskie paplanie o wojnie i zabójstwach to i przez jego pustą i wyjatkowo ohydną mózgownice same by nie powstały chyba? chociaz kto wie?