Wałęsa głosuje na PSL. Jest odpowiedź Kukiza

mordechaj 8.10.19 11:42

Sprawa jest prosta. Każdy, kto cokolwiek rozumie w polityce wie, że jak PSL nie wejdzie do Sejmu to posypią się wszystkie koalicje PO z PSL w samorządzie i PiS osiągnie w Polsce władzę absolutną i niekontrolowaną, a to jest bardzo niebezpieczne dla Polski i Polaków.To bardzo racjonalna deklaracja Lecha Wałęsy.