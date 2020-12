Wałęsa: ,,Dopasowałem się jak do kretyna’’

Były prezydent Lech Wałęsa opublikował nowy wpis na swoim profilu w mediach społecznościowych. Tym razem zwrócił się do „Pana Michalkiewicza”, mając na myśli najpewniej popularnego publicystę, Stanisława Michalkiewicza. Adresata swojej wypowiedzi były prezydent określa mianem… „kretyna”.

Z właściwą sobie butą Lech Wałęsa zwrócił się za pośrednictwem „Facebooka” do „Pana Michalkiewicza”. O sobie samym pisze, że mając własne zdanie, zdobył sukces dopasowując się do rozmówców, aby zawsze stawać w roli partnera. Stwierdza, że rozmawiając z Michalkiewiczem musiał… dopasować się do poziomu „kretyna”.

- „Odpowiedź P.Michalkiewiczowi, widzisz ja miałem sukcesy tylko dlatego bo dopasowywałem się do rozmówców by być partnerem, mając swoje zdanie i szacunek dla rozmówcy . Do Ciebie dopasowałem się jak do kretyna, i pogadaliśmy jak kretyn z kretynem” – napisał Lech Wałęsa.

kak/Facebook